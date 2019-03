Defensiearts erkent fout in zaak klokkenluider Van Wulfen

De vliegerarts heeft dat maandag toegegeven in een tuchtzaak die de piloot tegen hem heeft aangespannen. De arts benadrukte dat het geen bewuste vervalsing was zoals Van Wulfen denkt. „Het is vervelend dat het is gebeurd. Ik had het wellicht anders moeten doen”, zei hij. Zijn advocaat noemde de werkwijze slordig maar onvoldoende voor een maatregel van de tuchtrechter.

De piloot ontdekte in zijn medisch dossier een consult op een datum dat hij op vakantie was in Zuid-Afrika. De arts legde uit dat hij de aantekening over een psychiatrische stoornis had gemaakt naar aanleiding van zorgen die de commandant van de vliegbasis had geuit over de piloot.

’Gebrandmerkt’

Van Wulfen denkt dat de vervalste gegevens zijn misbruikt om hem te ontslaan en te beschadigen. „Ik was niet ziek maar ik ben gebrandmerkt”, zei hij maandag.

De piloot heeft ook vermoedens dat de vliegerarts zijn beroepsgeheim heeft geschonden door privacygevoelige informatie te delen met zijn commandant. Toenmalig squadroncommandant Edwin Swenger zal daarover op een vervolgzitting onder ede worden gehoord. De arts ontkent het verwijt.

Van Wulfen is erkend als klokkenluider. Jaren geleden trok hij aan de bel over vliegveiligheidsincidenten op de vliegbasis Eindhoven, waar hij destijds werkte als piloot op een Hercules. Hij kreeg gelijk en werd in 2015 gerehabiliteerd. In 2017 besloot hij zelf te vertrekken bij Defensie en diende hij zijn ontslag in.