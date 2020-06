’Withete’ Omtzigt eist dat Kamervoorzitter Arib praat met Rutte

Omtzigt ontstak in woede omdat bleek dat een belangrijk document in de affaire rond de kinderopvangtoeslag nooit naar de commissie-Donner was gestuurd. Die moest onderzoeken wat er fout was gegaan in de affaire en hoe de gedupeerde ouders gecompenseerd waren. Maar woensdagavond bleek de commissie cruciale informatie nooit te hebben gekregen.

’Pijnlijk’

Het maakte Omtzigt ’witheet’. „Dit is echt heel pijnlijk. We zitten Sherlock Holmes te spelen. Dit is geen ’detective-je’, maar dat is wat we de afgelopen drie jaar geworden zijn”, zei het CDA-Kamerlid. Dat de Kamer keer op keer niet alle informatie loskrijgt, maakt hem woest. „Wat voor werk ben ik aan het doen?”, vroeg Omtzigt zich vertwijfeld af. „Ik kan wel wat anders gaan doen.”

De CDA’er vroeg Kamervoorzitter Arib om het gesprek aan te gaan met premier Rutte over het achterhouden van informatie voor de Kamer. Daar toonde Arib zich toe bereid.

De emotie liep ook bij SP-Kamerlid Leijten hoog op. „We worden permanent niet geïnformeerd, we kunnen onze taak niet doen, we kunnen niet rechtzetten wat fout gaat. Laat maar”, verzuchtte Leijten. Ze vroeg samen met Omtzigt aan staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen) ook om een reconstructie van hoe het kon dat de cruciale stukken onder de tafel zijn gebleven.