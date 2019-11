China meldt vierde pestgeval in korte tijd

Onduidelijk is hoe de man, die in het ziekenhuis is opgenomen, de besmettelijke infectieziekte heeft opgelopen. De andere drie slachtoffers komen uit hetzelfde gebied. In totaal zijn in China tussen 2009 en 2019 27 meldingen gemaakt van mensen met de pest. Zeker twaalf van hen zijn overleden aan de ziekte.

China heeft volgens de Global Times maatregelen genomen om de pestuitbraak in het land tegen te gaan. Zo verspreiden helikopters rattengif over verschillende gebieden. De ziekte kan via vlooien van ratten op mensen worden overgedragen.

Duizenden slachtoffers

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties hebben momenteel meerdere landen last van de pest. Tussen 2010 en 2015 kregen voor zover bekend 3248 mensen de ziekte, van wie er 584 zijn overleden. In 2017 was een grote uitbraak in Madagaskar. Duizenden mensen werden toen ziek. Zeker 200 van hen kwamen om.