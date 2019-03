Israël begonnen met tegenaanval op Hamas

In de nacht van zondag op maandag sloeg er een raket in op een Israëlische woning. Ⓒ AFP

JERUZALEM - Israël is begonnen met het uitvoeren van aanvallen op doelen van de Palestijnse beweging Hamas in de Gazastrook. Het is een vergeldingsaanval nadat in de nacht van zondag op maandag een raket was ingeslagen in een woning in het Israëlische dorp Mishmeret. Volgens het leger van Israël is de raket afgeschoten van een positie in handen van Hamas.