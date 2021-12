Ninja-aanvaller verwondt Franse agenten met sabel

Binnenland

Honderden geldezels aangehouden in samenwerking met Interpol

Een internationale actie in 27 landen tegen zogenoemde geldezels heeft geleid tot de aanhouding van in totaal 1803 mensen, onder wie enkele honderden Nederlanders. Alleen al in de regio Rotterdam gaat het om tweehonderd geldezels, maar ook in andere regio’s werden successen geboekt, aldus de politie...