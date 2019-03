Maffiahuis uit The Godfather te koop

Het statige pand op 120 Longfellow Avenue op Staten Island (New York) is eigendom van Peter en Elaine Albert, die de woning in 1977 voor het toen ook al respectabele bedrag van $195.000,- op de kop tikten. Elaine viel vooral voor de statige uitstraling, zegt ze tegen New York Post. De film heeft ze maar een paar keer gezien: „Al blijft het vreemd om Al Pacino (hij speelde Michael Corleone) uit onze voordeur te zien komen.”

120 Longfellow Avenue is niet het enige huis in de straat met een Godfather-verleden. Het naastgelegen pand deed in de film dienst als residentie van Don Vito Corleone en verderop staat het huis waar de beroemde bruiloftsscène uit de film van Francis Ford Coppola werd gedraaid. In de film werd voor de deur van het huis van Michael Corleone bovendien maffiaboefje Carlo Rizzi in een beroemde scène met een wurgkoord omgebracht.

Verder is 120 Longfellow Avenue gelegen in een vredige buurt, zo laten de verkopers aan de New York Post weten. Hoewel: op 13 maart jongstleden werd maffiabaas Francesco Cali voor zijn eigen huis vermoord. En dat huis ligt amper vijf kilometer verderop…