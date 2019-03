Wiegel enig informateur in ZH

De VVD-coryfee en Telegraaf-columnist doet dat op verzoek van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Vorige week werd al bekend dat Wiegel door Baudet was gepolst.

De partij Denk pleitte ervoor om PvdA’er Job Cohen als tweede informateur aan te stellen. Dat gaat niet gebeuren, blijkt na beraad vandaag: Wiegel gaat het alleen proberen. De liberaal zegt zin te hebben in de klus. „Maar het zal niet makkelijk worden”, verwacht hij.

Wiegel was eerder succesvol als informateur van de coalitie in de gemeente Den Haag. Dat deed hij op verzoek van Richard de Mos, leider van de grootste partij in de Hofstad.