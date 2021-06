’Toename’ van jongerenoverlast rond Utrecht Centraal

Ook de spoorwegpolitie houdt de boel voor het Centraal Station extra in de gaten. Ⓒ foto thijs ROOIMANS

Utrecht - De overlast van jongeren rondom Utrecht Centraal is volgens de gemeente de afgelopen tijd fors toegenomen. Grote groepen jongeren komen samen in Hoog Catharijne, op het relatief nieuwe Stationsplein, en in de passage tot aan het Stadskantoor en het Jaarbeursplein. Daarbij houden ze nauwelijks rekening met de coronamaatregelen en een prullenbak opzoeken als bijvoorbeeld een blikje energiedrank op is, blijkt vaak al te veel gevraagd.