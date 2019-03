’Kinderen zoeken in modder naar hun ouders’

UNICEF-hulpverleenster Jolanda van Westering woont met haar gezin in de Zimbabwaanse hoofdstad Harare. Ⓒ EIGEN FOTO

De verschrikkelijke gevolgen van cycloon Idai in Zuidoost-Afrika worden steeds duidelijker zichtbaar. Het aantal doden wordt inmiddels geschat op duizend en honderdduizenden zijn dakloos geworden. Mozambique is het hardst getroffen, maar ook in Malawi en Zimbabwe is de paniek groot. UNICEF-hulpverleenster Jolanda van Westering woont met haar gezin in de Zimbabwaanse hoofdstad Harare, op zo’n 200 kilometer van het rampgebied.