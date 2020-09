Kaartje na 100 jaar bezorgd

„Ik vond het erg eigenaardig want wie verstuurt er tegenwoordig nog kaartjes?”, zo vertelt ze aan CNN. „Dus het was wel opvallend.” Toen ze nog eens goed keek, zag ze de kaart maar liefst 100 jaar geleden gestempeld is. Het adres klopt, maar de kaart was bestemd voor ene Roy McQueen en verstuurd door ene Flossie Burgess.

Op het kaartje is te lezen: „Beste neven. Ik hoop dat het goed met jullie gaat. Met ons gaat het goed, maar moeder heeft vreselijke kreupele knieën. Het is verschrikkelijk koud hier. Ik ben net klaar met geschiedenisles en ga zo naar bed toe. Vader is zich aan het scheren en moeder vertelt me wat jullie adres is. Ik ga zo stoppen met schrijven voor de nacht. Ik hoop dat het ook goed gaat met opa en oma. Vergeet ons niet te schrijven - Roy heeft zijn broek al laten repareren.”

Een woordvoerder van de post laat weten dat het waarschijnlijk niet gaat om een kaart die kwijtgeraakt is, maar een die gekocht is op een rommelmarkt of antiekwinkel en opnieuw verstuurd is. „Als er een adres of postcode opstaat, wordt hij dan bezorgd.”

Keech heeft een foto van de kaart op Facebook gedeeld, in de hoop dat familie van de afzender of de ontvanger zich meldt.