Bouw je eigen camper voor 17.500 euro

Niels en Shamira verbouwen een busje tot camper en hebben een online handboek over campers bouwen geschreven. Ⓒ Thijs Rooimans

Utrecht - De reislustige Shamira van Veenendaal (29) en Niels de Graaf (32) uit Utrecht-Terwijde huurden tijdens een wereldreis in 2017 een campertje in Nieuw-Zeeland waarmee ze zes weken rondreisden. De vonk sprong over en eenmaal thuis kochten ze een tien jaar oude bestelbus en bouwden deze om naar een camper.