ALKMAAR - Een 72-jarige fietser uit Alkmaar is maandagmiddag overleden nadat hij in de Kennemerstraatweg in zijn woonplaats in botsing was gekomen met een 27-jarige automobiliste uit Heerhugowaard. Na de aanrijding werd de fietser naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden.