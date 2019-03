Ex-advocaat Stormy verdacht van afpersen Nike

Avenatti was voorheen de raadsman van Stormy Daniels, de pornoactrice die beweerde een affaire met Donald Trump te hebben gehad. Ⓒ AFP

NEW YORK - De Amerikaanse autoriteiten hebben advocaat Michael Avenatti aangehouden op verdenking van een poging tot afpersing. De voormalige advocaat van Stormy Daniels zou hebben gedreigd schadelijke informatie over Nike naar buiten te brengen en eiste miljoenen van het bedrijf om zijn mond te houden, zo staat in de aanklacht.