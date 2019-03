Klokkenluider: ik ben nog niet klaar

Victor van Wulfen Ⓒ Jan Gabriëls

Den Bosch - Terwijl vlieger Victor van Wulfen negenduizend kilometer verderop was, stelde een arts van de Koninklijke Luchtmacht tijdens een consult vast dat hij geestelijke problemen had. Het ruïneerde Van Wulfen zijn loopbaan en daarom probeert hij nu via de tuchtrechter tot rehabilitatie te komen.