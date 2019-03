Nabestaanden Nicole van den Hurk: ’Mogen we eindelijk rust?’

In oktober vorig jaar veroordeelde het gerechtshof in Den Bosch Jos de G. tot twaalf jaar cel wegens verkrachting van en doodslag op Van den Hurk. Ⓒ TEKENING: PETRA URBAN | BEWERKING: DE TELEGRAAF

AMSTERDAM - De nabestaanden van de in 1995 vermoorde Nicole van den Hurk (15) willen dat een boek van journalist Max Steenberghe van het Eindhovens Dagblad over de zaak niet wordt uitgegeven. Dat eisten vader Ad van den Hurk en stiefmoeder Jolanda van der Weijden in kort geding in de rechtbank van Amsterdam.