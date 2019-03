Ducttape vloert scooterrijdster Marijn: ’Wat bezielt ze’

Marijn Jansen is in de schemering tegen tape aangereden dat tussen twee paaltjes was gespannen. Ⓒ APA

ARNHEM - Nietsvermoedend reed Marijn Jansen uit het Gelderse dorp Elst zondag vroeg in de avond met haar scooter naar huis, toen de 20-jarige studente plots onderuit ging bij de ingang van een parkje in Arnhem. Ze bleek tegen enkele lagen stevig plakband te zijn aangereden, wat door onverlaten tussen twee paaltjes over het rijpad was gespannen.