Acht staten en hoofdstad Venezuela in het donker

Sommige winkeliers in Caracas sloten vanwege de storing snel de deuren, kennelijk uit angst voor plunderaars. Ook het openbaar vervoer kwam deels plat te liggen. Bussen zaten overvol. „Ik vraag me af hoe ik thuis moet komen, omdat er geen metro’s rijden. Ik woon in het centrum en ik heb twee uur nodig. Ik beweeg traag”, zuchtte de 64-jarige Ana Gonzalez, die de winkel afsloot waar ze werkte.

Het land werd enkele weken geleden ook al getroffen door een grote stroomstoring. Die duurde meerdere dagen. De socialistische president Nicolás Maduro verweet de Verenigde Staten toen een cyberaanval te hebben uitgevoerd, maar volgens critici is de infrastructuur gewoon slecht onderhouden. De VS steunen de aartsrivaal van Maduro, oppositieleider Juan Guaidó.