860.000 euro gedoneerd voor hulp na cycloon

Het Rode Kruis zegt 27,5 miljoen euro nodig te hebben om het komende jaar noodhulp te geven. Ⓒ EPA

DEN HAAG - Nederlanders hebben tot nu toe via giro 7244 ruim 860.000 euro gedoneerd voor hulpverlening aan de honderdduizenden mensen die getroffen zijn door de orkaan Idai in Mozambique, Malawi en Zimbabwe. Bij de opening van het gironummer vorige week vroeg het Rode Kruis om 9 miljoen euro om de slachtoffers van de natuurramp te kunnen helpen. Dat bedrag is inmiddels opgeschroefd naar 27,5 miljoen euro, omdat het Rode Kruis de hulp verder heeft opgeschaald.