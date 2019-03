Girafje geboren in Blijdorp

De kleine heeft al gedronken, meldt Blijdorp. Volgens de dierentuin is dat is belangrijk omdat in de eerste 48 uur de moedermelk nog de meeste antistoffen bevat.

Moeder en jong zijn te zien in het giraffengebouw ‘de Ui’. Hier verblijven zij de komende weken.

De afgelopen 20 jaar is volgens Blijdorp bijna tweederde van de populatie netgiraffen verdwenen. Er zijn nog ongeveer 8000 netgiraffen in het wild over. De netgiraffen in Blijdorp maken onderdeel uit van het Europese fokprogramma.