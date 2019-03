Lagerhuis trekt Brexit-initiatief naar zich toe

Vanaf woensdag zal het Lagerhuis stemmen over alternatieve Brexit-scenario’s. Daarbij komen waarschijnlijk ‘zachtere’ varianten voor een vertrek uit de EU aan bod. Het gaat om scenario’s waarbij het Verenigd Koninkrijk lid blijft van de Douane-unie, of zelfs onderdeel blijft uitmaken van de interne markt. Voor beide voorstellen zouden zomaar meerderheden kunnen ontstaan, zeker als de druk de komende weken oploopt.

Tijdens de diverse stemrondes zal ook worden gekeken naar alternatieven als een nieuw referendum of zelfs het beëindigen van de hele Brexit-procedure. Eerder stemde het Lagerhuis tegen een referendum, maar toen onthielden veel Labour-vertegenwoordigers zich, onder dwang van de partijleiding, van stemming. Het beëindigen van het Brexit-proces lijkt kansloos.

Het amendement, dat twee weken geleden nipt werd verslagen kreeg nu de steun van 329 parlementariërs. Er stemden 302 Lagerhuisleden tegen. De regering had Conservatieve partijleden opgeroepen tegen het voorstel te stemmen. In ieder geval één staatssecretaris stemde voor het amendement en bood zijn ontslag aan.

Nieuwe spanningen

Het voorstel zorgt de komende dagen voor nieuwe spanningen. De regering heeft, bij monde van premier Theresa May, al aangegeven dat het voorstellen die het niet in overeenstemming acht met haar Brexit-mandaat, naast zich neer zal leggen. Dat maakte de relatie met het parlement, en die met Kamervoorzitter John Bercow – die zich als waakhond van de rechten van het parlement opwerpt – er niet beter op

De stemming kwam na een nieuwe dag vol tegenvallers voor premier May. Ze moest het Lagerhuis vertellen dat ze de voor vandaag geplande stemming voor een variant van haar Brexit-overeenkomst moest uitstellen. Er was in haar ogen waarschijnlijk opnieuw onvoldoende steun voor haar voorstel.

Moegestreden

Een ogenschijnlijk moegestreden May, die gisteravond ook nog eens drie staatssecretarissen ontslag zag nemen uit haar regeringsploeg, maakte het zichzelf opnieuw nodeloos moeilijk.

Zo legde ze de schuld voor het afwijzen van een ‘No Deal’ scenario bij de Noord-Ieren. Daar is sinds ruim twee jaar geen coalitie mogelijk tussen de twee grootste partijen DUP en Sinn Fein. Het gebrek aan een dergelijke coalitie maakt een No Deal scenario volgens May te risicovol voor het land.

Vertegenwoordigers van de DUP reageerden getergd. May moest de Noord-Ieren niet de schuld geven van haar eigen onvermogen om fatsoenlijk te onderhandelen. Volgens DUP-Lagerhuislid Sammy Wilson hoefde de premier niet te denken dat ze de steun van de DUP met dit soort druk zou kunnen verwerven. De DUP lijkt het vertrouwen in May ook te hebben opgezegd.