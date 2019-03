Tilburgse wethouder neemt geen afstand van tweet

Hendrickx haalde vorige week de woede van lijstduwer Hans Smolders (Forum voor Democratie) op de hals vanwege een tweet en Facebookbericht. Hierin haalde ze flink uit naar Forum voor Democratie, waarvoor Smolders als lijstduwer in de provincie Noord-Brabant fungeerde. ’Ik hoop dat mensen in Tilburg zich realiseren dat een stem op Hans Smolders een stem tegen onze inclusieve stad is. Het is een stem voor racisme, afbraak van de rechtsstaat, haat & verdeeldheid. Dat heeft Baudet afgelopen weken weer duidelijk laten zien’, viel er te lezen.

Smaad en laster

De motie van wantrouwen die Smolders tegen Hendrickx indiende behaalde in de gemeenteraad geen meerderheid. Smolders overweegt overigens wel aangifte te doen wegens smaad en laster, zei hij maandagavond. „Dit is puur haatzaaien en mij daarmee in verbinding brengen. Als wij dit goed vinden, zijn wij geen knip voor de neus waard.”

Wethouder Hendrickx zei de tweet ’vanuit oprechte betrokkenheid en bezorgdheid’ te hebben verstuurd. „De rechtsstaat en inclusieve samenleving staan onder druk. Naar mijn mening staat Forum voor Democratie deels voor, met Baudet voorop: andere groepen uitsluiten”, sprak ze raad toe. „Wat ik wilde zeggen is dat een stem op de lijstduwer een stem op Forum voor Democratie is en niet een op de heer Smolders. Sommigen hebben mijn uitspraak anders opgevat. Dat raakte hen en mij ook. Mensen dachten dat ik bedoelde dat iedere stemmer op Forum een racist is. Maar dat heb ik niet gezegd. Het spijt me dat mensen het op een andere manier hebben opgevat dan ik het bedoelde.”

Voorman Smolders voor Lijst Smolders Tilburg bood Hendrickx maandagavond kort daarvoor openlijk de mogelijkheid aan ’oprechte excuses’ aan te bieden. „Het is een verwerpelijk bericht. Je mag het inhoudelijk met me oneens zijn, maar dit is wethouder onwaardig en volstrekt onacceptabel. U beschuldigt en beledigt een groot aantal Nederlandse, Brabantse en vooral Tilburgse kiezers.”

Kersvers statenlid voor Forum Hans Smolders en voormalig chauffeur van Pim Fortuyn. Ⓒ ANP

De Tilburger refereerde in zijn betoog aan de moord op Pim Fortuyn. Smolders was destijds zijn chauffeur. „In 2002 heb ik ook zo’n haatcampagne van dichtbij gezien. Het resultaat heb ik toen voor mijn ogen zien gebeuren. Afgelopen weekend riepen mensen in Amsterdam 17 jaar na de dood van Fortuyn: ’Als je Thierry af wilt schieten zeg dan paf’... Er zijn veel parallellen met wat er 17 jaar geleden is gebeurd. Eigenlijk is hier een minuut van bezinning voor op zijn plaats.”

Ondanks de oproep van Hendrickx niet op Forum voor Democratie en lijstduwer Smolders te stemmen, werden beide wel de grote winnaars van de verkiezingen in Noord-Brabant. Forum voor Democratie behaalde negen zetels en Smolders kreeg in totaal 21000 stemmen, waarvan 9000 in zijn thuisgemeente Tilburg.