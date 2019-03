’Als ik Lange Jaap zie ben ik pas thuis’

Lange Jaap is met 63,45 meter de hoogste nog werkende vuurtoren van Europa. Ⓒ Wikipedia

Den Helder - Tientallen jaren stond hij te verpieteren, maar nu is er licht aan het eind van de tunnel. Rijksmonument vuurtoren Lange Jaap bij Den Helder wordt opgeknapt, bevestigt eigenaar Rijkswaterstaat. Hoewel zijn functie nagenoeg overbodig is, is het meer dan 63 meter hoge rode gevaarte nog van levensbelang voor de kustplaats. „Als ik Lange Jaap zie ben ik pas echt thuis.”