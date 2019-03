Kwetsbaar kind krijgt niet benodigde hulp

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Kwetsbare kinderen krijgen vaak niet de hulp die zij nodig hebben omdat er te weinig samenhang is in de jeugdhulp. Dat zegt Kinderombudsman Margrite Kalverboer. In een brief roept ze minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op om dit te verbeteren.