Gestolen Picasso gevonden in Amsterdam

De Nederlandse kunstdetective Arthur Brand wist het schilderij via 'mensen met contacten in de onderwereld' te traceren. Ⓒ AFP

Amsterdam - Het verloren gewaande schilderij van Pablo Picasso, Buste de Femme uit 1938, is opgedoken in Amsterdam. Het in 1999 gestolen en nauwelijks bekende schilderij van de Spaanse meester is opgespoord door de Nederlandse kunstdetective Arthur Brand, gespecialiseerd in het rechercheren naar gestolen en verdwenen kunstwerken.