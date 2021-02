12-jarige opgepakt voor avondklokrellen

De 12-jarige jongen werd thuis aangehouden in de wijk Hillesluis. Hij is herkend door agenten op de beelden bij het omduwen van een container op de Groene Hilledijk bij het kunstwerk ’Rust in de Reuring’ wat later in vlammen is op gegaan.

De 19-jarige Rotterdammer werd ook thuis in Hillesluis aangehouden. Hij was op 25 januari al op heterdaad aangehouden voor overtreding van de avondklok en noodverordening. In het verdere onderzoek kwam hij als verdachte ook in beeld bij onder andere de vernielingen van een Kruidvat-filiaal en bij de plunderingen in supermarkt Dirk.

Bekijk ook: Brandstichters teststraat Urk in Opsporing Verzocht

Het onderzoek naar de relschoppers is nog in volle gang. Zo zijn er deze week beelden vertoond bij landelijke opsporingprogramma’s en worden er donderdag nieuwe verdachten getoond. Zo worden er ook beelden getoond van de brandstichting in de haven van Urk waar een coronatestunit in vlammen opging.