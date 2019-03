Longartsen uit rookalliantie gezet

Een woordvoerder van de koepel, de Alliantie Nederland Rookvrij, bevestigt dinsdag berichtgeving hierover door dagblad Trouw.

De twee longartsen zijn verbonden aan de Stichting Rookpreventie Jeugd en runnen de kritische website TabakNee, met volop publicaties en onderzoek ’naar de praktijken van de tabakslobby’, zo staat te lezen. Een woordvoerder van de alliantie zegt dat de reden voor de breuk is dat de koers van deze stichting activistischer is dan die van de alliantie. Ook recente kritiek van de artsen aan het adres van de alliantie en op het Nationale Preventieakkoord vielen niet in goede aarde.

„Dan moet je je afvragen of je nog wel bij elkaar past”, aldus de zegsman, die beaamt dat die vraag uiteindelijk negatief is beantwoord. Het besluit is twee weken geleden al genomen en toen zijn de twee artsen ervan op de hoogte gesteld.

In een reactie aan de NOS zei Dekker inderdaad tegen aspecten uit het preventieakkoord te zijn. De accijnzen zijn volgens haar te laag en er zijn veel te veel verkooppunten van sigaretten. „Je kunt nu op iedere hoek van de straat een pakje halen. Een goede aanpak daarvan zie je niet terug in het gesloten akkoord.” Volgens Trouw is De Kanter aangeslagen door het besluit van de alliantie.

Voorzitter Floris Italianer van de Alliantie Nederland Rookvrij bewandelt liever de weg van de geleidelijkheid, bevestigt zijn woordvoerder. De alliantie, onder wie KWF Kankerbestrijding, Hartstichting (waar Italianer directeur is) en Longfonds, telt meer dan 150 leden, waaronder gemeenten, bedrijven en sportclubs.

