’Zeker 30 doden door explosie in moskee Kandahar’

Het bloedbad is op de gebedsdag, vrijdag, en een week na een bloedige aanslag op een sjiitische moskee in het noorden van het land, in Kunduz. Daarbij vielen circa vijftig doden en 140 gewonden. De naar schatting rond de negen miljoen sjiieten vormen een grote maar zwaar vervolgde minderheid in het land van 38 miljoen inwoners.

De aanslag van vrijdag 15 oktober was in het hart van het regime van de huidige machthebbers, de Taliban. Kandahar geldt als de wieg en het hoofdkwartier van de soennitische extremisten van de Taliban.

Sinds 2014 zijn er jihadisten in het land actief die wedijveren met de Taliban en die zich Islamitische Staat van de Provincie Khorasan noemen. Ze zeggen dat ze onderdeel van Islamitische Staat zijn. Het gaat om mogelijk 3000 soennitische extremisten uit Pakistan en overgelopen Talibanstrijders. Deze terreurgroep is in oorlog met de Taliban en is al jaren berucht door bloedige aanslagen op sjiieten.

De Taliban hebben zelf tijdens hun schrikbewind in de jaren 1996 - 2001 de sjiitische minderheid ook vervolgd. Nu ze sinds augustus weer de macht hebben proberen ze gematigd over te komen. Ze willen internationale erkenning en handel en hopen dat de bevolking zonder angst weer aan het werk gaat en opgeleide mensen niet wegvluchten.