Democraten willen rapport Mueller op 2 april

In een brief aan minister Barr zeggen de Democratische voorzitters van zes commissies van het Huis van Afgevaardigden dat de samenvatting van vier pagina’s van de minister „niet voldoende is voor het het Congres, als een gelijkwaardig onderdeel van de overheid” om het handelen van president Trump te onderzoeken.

Niemand buiten het ministerie van Justitie heeft het volledige rapport van Mueller nog gezien, ook het Witte Huis niet. In de samenvatting van het rapport die Barr bekendmaakte staat dat er tijdens de Amerikaanse presidentscampagne van 2016 geen sprake was van een heimelijke samenspanning tussen het campagneteam van Donald Trump en Rusland.