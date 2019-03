‘Minder uitval flitstrein’

Alle locomotieven van binnenlandse treinen hebben volgens een NS-woordvoerder nu de software-update gekregen. ,,Die storingen zijn achter de rug. De Intercity Brussel volgt binnen enkele weken.”

Volgens operationeel NS-bestuurder Marjan Rintel is de hsl de snelstgroeiende spoorverbinding in Nederland. ,,Ik ben opgelucht dat deze softwarefout is verholpen en dat de betrouwbaarheid voor reizigers weer kan toenemen.”

Het verbeterprogramma hsl behelst volgens haar verder een helpdesk en er zijn extra trainingen voor machinisten in de simulator. ,,Ook staan meer deskundige NS-medewerkers klaar om problemen op te vangen en zonodig snel assistentie te bieden aan treinpersoneel.”

Volgens Rintel rijden er goede machinisten op de snelle treinen die voldoende zijn opgeleid voor de complexe hsl. ,,We moeten wel oppassen dat de technische hsl-problemen niet steeds worden afgewenteld op onze mensen. Voor een structurele oplossing op de langere termijn moeten we de infrastructuur echt aanpakken, met name de ontwerpfouten en spoorbeveiliging”, meent ze.

De door NS bestelde Intercity Nieuwe Generatie zal naar verwachting vanaf dienstregeling 2021 stapsgewijs leiden tot een betere dienstverlening op de hsl. ,,Deze treinen zijn speciaal voor de hsl ontworpen. Het ministerie van Infrastructuur heeft daarnaast 60 miljoen beschikbaar gesteld om urgente knelpunten weg te nemen”, aldus Rintel.