Vader en zoons nog vast in grote drugszaak

Het gaat om een 74-jarige man en zijn twee zoons van 51 en 44 jaar. De twee zoons werden opgepakt in Spanje en Duitsland tijdens een internationale politieactie en overgeleverd aan Nederland. De vader meldde zichzelf bij de politie.

Ⓒ Policia Nacional

De 51-jarige man werd opgepakt in het zuidoosten van Spanje, bij Calpe, 55 kilometer ten noordoosten van Alicante. Hij zou inkomsten van cocaïnesmokkelaars witwassen vooral via de handel in onroerend goed in Alfaz del Pi, niet ver van Calpe.

De opsporingsdiensten linken het drietal aan de smokkel van bijna 3300 kilo cocaïne. De drugs, met een waarde van 80 miljoen euro, werden begin 2017 onderschept in Hazeldonk. Daarna begon het uitgebreide onderzoek dat leidde tot de aanhoudingen.