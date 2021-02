Winkels weer beperkt open per 8 februari: klanten mogen bestellingen afhalen

Dat zeggen ingewijden tegen De Telegraaf.

Het heropenen van de detailhandel met ’click & collect’ is onderdeel van de zogeheten exitstrategie uit de coronacrisis. Het heropenen van de basisscholen is daarvan de eerste versoepeling.

Ook de avondklok is een van de eerste beperkingen die wordt opgeheven, al is het nog onzeker of het kabinet het aandurft om deze versoepeling komende dinsdag al aan te kondigen voor 9 februari. Mogelijk volgt een besluit daarover pas later deze week.

Contactberoepen

Na de basisscholen, de detailhandel en de avondklok moet heropening van de middelbare scholen volgen. Daarna zouden de contactberoepen zoals kappers weer aan de slag moeten kunnen. Een datum durft het kabinet hier nog niet op te plakken. De opmars van de Britse variant van het coronavirus baart de adviseurs van het kabinet nog altijd zorgen.

