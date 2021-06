Gezondheidsraad: nu alleen nog prikken met Pfizer en Moderna

Wie dat handig vindt, kan nog de keuze krijgen het vaccin van Janssen te nemen waarvan slechts één prik volstaat. Hiermee stapt het demissionaire kabinet af van het uitgangspunt ’prikken wat de pot schaft’. Er is inmiddels voldoende vaccin voorhanden om ook de ouderen, die in de eerste ronde het vaccin van AstraZeneca hebben geweigerd, een prik van Pfizer of Moderna te geven. Ook de jonge leeftijdsgroepen worden bij voorkeur met het zogeheten mRNA-vaccin van Pfizer of Moderna geprikt, zo adviseert de Gezondheidsraad.

Andere overweging is dat het aantal besmettingen nu laag ligt. Daardoor kan Nederland zich deze keuze veroorloven, schrijft de Gezondheidsraad. Volgens De Jonge zal het leiden tot een ’minimale vertraging’.

Wat meespeelt in de nieuwe strategie is dat bij zowel het AstraZeneca- als het Janssen-vaccin zeldzame, maar ernstige bijwerkingen zijn gemeld: trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Bij jongere mensen, die nu aan de beurt zijn voor vaccinatie, is het risico om zwaar ziek te worden van corona klein.

Lege ampullen van het coronavaccin van Pfizer. Ⓒ ANP / HH

Het risico op de zeldzame bijwerking van de zogeheten vectorvaccins (Janssen en AZ), die in verhouding vaker voorkomt bij jongere mensen, weegt daardoor des te zwaarder. Bij de mRNA-vaccins (Pfizer en Moderna) is de ’nut-risicoverhouding gunstiger voor deze groep’, stelt de Gezondheidsraad. Daarom verdient het de voorkeur mRNA-vaccins in te zetten bij jongere groepen die de komende weken een uitnodiging krijgen voor een eerste prik.

Groepen die via reguliere kanalen moeilijk te bereiken zijn voor een tweede prik, zoals zeevarenden en daklozen, kunnen juist wel meer baat hebben bij het Janssen-vaccin omdat ze dan met één prik beschermd zijn. De Gezondheidsraad benadrukt dat het Janssen-vaccin voldoende effectief en veilig is. Voor AstraZeneca blijft het advies om dat alleen in te zetten boven de 60 jaar.