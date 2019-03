Tiener (13) tasert leeftijdsgenoot met stroomstootwapen

De politie kreeg een melding binnen die erop wees dat een tiener aangevallen was met een zogeheten stungun met een elektrische schok van 12.000 volt. Toen de wijkagent ter plaatse kwam, is de verdachte tiener gecontroleerd en werd de taser aangetroffen. Of er een ruzie aan het gebruik van het apparaat voorafging, is niet bekendgemaakt.

De 13-jarige jongen mag zich bij Justitie verantwoorden tijdens een TRIP-zitting voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud. Tijdens zo’n zitting wordt de straf bepaald. Het kan dan gaan om een taakstraf of een geldboete. De verdachte kan dat ’aanbod’ aanvaarden zodat hij niet voor de rechter hoeft te verschijnen. Bij het niet verschijnen op de zitting of het weigeren van die straf, moet de jonge verdachte alsnog naar de kinderrechter.