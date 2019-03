Facebook doet duizenden neppagina’s in de ban

Facebook zegt dat de strijd tegen zulke accounts „een voortdurende uitdaging is, omdat de mensen erachter vastbesloten en goed gefinancierd zijn.”

Meer dan 1900 verwijderde pagina’s hebben banden met Rusland. Die plaatsten vooral spam, bijvoorbeeld hoe mensen snel geld konden verdienen, en nepnieuws over zogenaamde gezondheidsrisico’s. Ook waren er een paar Russische accounts die schreven over de situatie in Oekraïne.

Iran

Facebook brengt iets meer dan vijfhonderd pagina’s in verband met Iran. Zij plaatsten nepnieuwsberichten in landen als Egypte, Italië en Indonesië en in dat van aartsvijand Israël, en verspreidden Iraanse propaganda. Die pagina’s hadden meer dan een miljoen volgers. Iets meer dan tweehonderd pagina’s kwamen uit Macedonië en Kosovo. Zij plaatsten vooral berichten over astrologie, beroemdheden en fashion, maar af en toe zaten er ook politieke berichten tussen.

Eerder deze maand kondigde de socialemedia-reus aan om de verspreiding van ’misleidende en verzonnen berichten’ over vaccinaties te gaan blokkeren.