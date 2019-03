Vrouwelijk slachtoffer (21) ’Utrecht’ uit ziekenhuis ontslagen

„Zij dankt een ieder voor de door haar ontvangen steun, in welke vorm ook”, aldus de advocaat. Haar naam wordt bewust niet bekendgemaakt. De pers wordt opgeroepen haar niet te benaderen en haar privacy te respecteren.

Bosch zal haar bijstaan en tijdens de rechtszaak namens het slachtoffer een vordering indienen.

Naast de inmiddels ontslagen vrouw zijn ook twee anderen zwaargewond geraakt, een 20-jarige vrouw uit Utrecht en een 74-jarige man uit De Meern. Enkele andere mensen liepen lichte verwondingen op.

De 37-jarige Gökmen T. begon vorige week maandag in het rond te schieten in een tram bij het 24 Oktoberplein in Utrecht. Drie mensen kwamen om. De in Turkije geboren T. heeft in een verhoor zijn daad bekend en zegt alleen te hebben gehandeld.

