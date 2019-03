Zoekacties in Zeeuwse verdwijningszaak Herman Ploegstra

De politie heropende het dossier vorig jaar juni. In september werden 46 getuigen gehoord in de zaak wat leidde tot nieuwe tips.

Herman werkte onder andere bij de vrijwillige brandweer in Breskens. Op een oprit van een terrein van het waterschap aan de Duivelshoekseweg in Breskens werd de auto teruggevonden, een BMW X5. De auto was niet afgesloten en naast de auto lagen een portemonnee en Hermans brandweerpieper.

Diverse media besteedden destijds aandacht aan de zaak. Maar al die publiciteit leidde niet tot het oplossen van het mysterie rondom de verdwenen Zeeuw. Ook na al die jaren zijn er geen aanwijzingen voor zelfmoord, een ongeval of vrijwillig vertrek.

Momenteel zoekt de politie bij een water in het Zeeuwse stadje. In de buurt van het bosperceel scheen Ploegstra met regelmaat af te spreken met zijn minnares.

De politie heeft eerder op de dag gezocht in de tuin van Hotel de Vier Heemskinderen in IJzendijke. Daar werd niets aangetroffen. Maandag is de eigenaar van het hotel, de in België veroordeelde Evert de C., als getuige gehoord in deze zaak. Hij wordt volgens de politie niet als verdachte gezien in deze zaak. C. zit momenteel een gevangenisstraf uit van 27 jaar voor betrokkenheid bij de Kasteelmoord.

C. zou toestemming voor het onderzoek in de tuin hebben gegeven. Zijn getuigenis is volgens het coldcaseteam niet de reden van de zoektocht in de tuin van het hotel. Ploegstra zou ooit in de tuin hebben gewerkt.

De politie wil pas woensdag mededelingen doen over de resultaten van het speurwerk.

Het coldcaseteamit wil deze zaak graag oplossen. Het is voor de achterblijvers niet te verkroppen dat zij al zolang niets van Herman Ploegstra hebben gehoord. De Telegraaf maakte vorig jaar deze videoreportage.