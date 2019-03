Huiszoeking Oostenrijk na aanslag Christchurch

De ’Identitairen’ keren zich onder andere tegen „ongecontroleerde massa-immigratie.” De beweging pleit verder voor behoud van de nationale identiteit en een terugkeer naar traditionele waarden. De schutter van Christchurch is een 28-jarige rechtsextremist uit Australië. Hij schoot vijftig moslims neer in twee moskeeën en zond de gruwelijke beelden daarvan live uit op sociale media. T. zit in hechtenis.

Volgens de woordvoerder van de ’Identitairen’, Martin Sellner, was de reden voor de huiszoeking een mogelijke schenking door de dader van Christchurch aan de beweging. In een zelfgemaakte video verklaart Sellner dat hij niets te maken heeft met de verdachte en het bloedbad in Nieuw-Zeeland. Hij heeft duizenden volgers op zijn sociale media.

De 28-jarige Australiër wilde de beweging van Sellner willen schaden door een „onevenredig hoge schenking”, aldus de Oostenrijker. „Hij wilde me erbij betrekken.” Het geschonken bedrag gaat naar een liefdadigheidsinstelling, zegt Sellner.

Rondreis

Volgens mediaberichten was de hoofdverdachte van de aanslag in Christchurch in november 2018 door Oostenrijk gereisd, mogelijk in de voetsporen van beroemde veldslagen. Op een van zijn wapens stond de naam van commandant Ernst Rüdiger von Starhemberg, die tijdens de tweede Turkse belegering in 1683 met succes de stad Wenen had verdedigd.