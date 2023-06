Temperatuur tikt 30 graden aan in De Bilt: eerste tropische dag van het jaar een feit!

De eerste officiële tropische dag van het jaar is drie weken vroeger dan gebruikelijk. Gemiddeld gebeurt dat pas voor het eerst op 1 juli. Lokaal kwam het vrijdag al tot een tropische dag, in het Limburgse Arcen ging het kwik om 15.30 uur naar 30,5 graden.

Vorig jaar steeg het kwik in De Bilt op 18 juli voor het eerst tot 30 graden. In 2021 werd de eerste officiële tropische dag gemeten op 17 juni en het jaar daarvoor op 26 juni. Het record van de vroegste tropische dag in De Bilt staat op 9 mei 1976.

Regionale hittegolf

Ook de eerste regionale hittegolf van het jaar is een feit. De primeur is voor het weerstation Woensdrecht, waar het 30,1 graden werd om 13.10 uur. Daarmee is aan de definitie van een hittegolf voldaan.

Voor een hittegolf moet het vijf dagen op rij 25 graden of meer zijn en daarvan moet het op drie dagen 30 graden of meer worden. Woensdag werd al een zomerse dag met meer dan 25 graden genoteerd in Woensdrecht. Vrijdag werd het er ruim 30 graden. Dat was ook meteen de eerste regionale tropische dag van het jaar. Vervolgens werd het ook op zaterdag en zondag warmer dan 30 graden.

Volgens Weeronline is er maandag op meer plaatsen sprake van een hittegolf. Op een aantal stations moet nog een vijfde dag met 25 graden gehaald worden. De kans dat het tot een officiële hittegolf komt (in De Bilt) is niet zo groot, omdat het er vrijdag nog niet tropisch warm werd en dat er maandag ook niet in zit.

Vorig jaar waren er twee regionale hittegolven. De eerste was toen pas in augustus. In De Bilt kwam het vorige zomer tot één officiële hittegolf.

Hitteprotocol

Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt ook maandag. Zondag is het protocol in heel Nederland van kracht, maandag in alle provincies behalve Friesland, Groningen en Drenthe. Dit protocol houdt in dat weggebruikers die met pech langs de weg komen te staan, direct worden geholpen.

Het hitteprotocol geldt maandag van 10.00 tot 22.00 uur. Ook zaterdag was het in de meeste provincies van kracht wegens de tropische temperaturen. Zodra er een grote kans is dat het 30 graden of warmer wordt, zet Rijkswaterstaat het protocol in.

Rijkswaterstaat vindt het onwenselijk als gestrande weggebruikers bij hoge temperaturen langdurig in de zon op een berger moeten wachten. Daarom probeert de organisatie ervoor te zorgen dat tijdens dit soort warme dagen een berger zo snel mogelijk weggebruikers met pech naar een plek met voorzieningen brengt, zoals een tankstation.

Weggebruikers krijgen het advies goed voorbereid en alert te zijn bij hitte en voldoende drinkwater mee te nemen. Ook is het volgens Rijkswaterstaat handig een paraplu in de auto te leggen. Die kunnen mensen als parasol gebruiken terwijl ze op een weginspecteur of de berger wachten.