Rellende Gele Hesjes kosten Frankrijk 200 miljoen

De Franse Federatie van Verzekeraars heeft dinsdag gemeld dat van dat bedrag 175 miljoen is uitgekeerd aan ondernemingen voor geleden schade en gederfde inkomsten. De rest van het geld is naar vergoedingen van schade aan auto’s en woningen gegaan.

Het is de Gele Hesjes inmiddels verboden om op de beroemde Champs-Elysées te demonstreren. Dat gebeurde na grote plunderingen eerder deze maand. Winkels werden aan gort geslagen en leeg geroofd door al dan niet gemaskerde demonstranten. Ook pleinen in Bordeaux en Toulouse zijn sindsdien verboden terrein als protestplek. Het gaat vooral om in het zwarte gehulde ’casseurs’ (brekers) die hun kans ruiken, maar ook om wat premier Philippe ’ultra’s’ noemt uit de gelederen van de Gele Hesjes.

Gele Hesjes voor een winkel van Hugo Boss op de Champs-Elysées in Parijs. Ⓒ AFP

Gele Hesjes vernielen een winkel op de Champs-Elysées. Ⓒ AFP

Hoge lasten

De steeds hogere lasten voor burgers voor klimaatplannen van de regering van president Macron leidde in oktober tot een spontane protestbeweging op internet. Vooral buiten de grote steden kwam de middenklasse in opstand. Half november waren de eerste massale betogingen en wegblokkades met honderdduizenden deelnemers gericht tegen de hogere belasting op benzine en diesel. De omvang van de betogingen die in ieder geval zaterdags worden gehouden, is heel lang heel groot gebleven en de regering heeft de accijnsverhogingen snel geschrapt. Wekelijks gingen duizenden zo niet tienduizenden Gele Hesjes in Frankrijk de straat op.

Ook in andere Europese landen zoals Nederland en België slaan de protesten aan, al blijft de beweging in Frankrijk veruit de grootste.

Oproerpolitie na de chaos in Parijs. Ⓒ AFP

De straten van Parijs veranderen wekelijks in een heus oorlogsgebied. Ⓒ EPA