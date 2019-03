Rechterhand ’klimaatdrammer’ vertrekt naar Shell

Van Zeeland was al politiek adviseur, toen Alexander Pechtold nog bij D66 aan het roer stond. Nu Rob Jetten sinds eind vorig jaar de touwtjes in handen heeft, stapt ze op.

GroenLinks gniffelt

GroenLinksers moeten gniffelen om de bijzondere overstap. Van Zeeland gaat van D66 - de partij die zich tijdens de campagne nog vol trots op de borst sloeg als ’klimaatdrammer’ - naar een plekje bij een grote olie-multinational.

Ook worden in politiek Den Haag de wenkbrauwen opgetrokken omdat Van Zeeland nauw betrokken was bij de gesprekken over het klimaatakkoord en die kennis nu kan inzetten als ’Government Relations Advisor New Energies’ bij Shell.

CU-leider Gert-Jan Segers steekt de D66-adviseur op Twitter juist een hart onder de riem. „Dank voor al je werk en veel plezier op je nieuwe plek.”

Help

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een politiek adviseur in de schijnwerpers komt te staan. De rechterhand van premier Rutte, Caroliene Hermans, haalde vorige week het nieuws toen de VVD-leider tijdens een verkiezingsdebat de draad volledig kwijt raakte en voor de draaiende camera’s hardop haar hulp probeerde in te schakelen. „Caroliene, help!”