Slachtoffer waterpolocoach: ’Je hebt je machtspositie misbruikt’

„Voor het misbruik was ik een gedreven persoon. Ik had twee doelen. De Olympische Spelen halen met waterpolo en criminologie gaan studeren. Maar er is helemaal geen stijgende lijn in mijn leven meer”, vertelde één van de slachtoffers, die eiste dat haar voormalige coach haar aankeek. Die deed dat schoorvoetend, al hield de 34-jarige verdachte tijdens de rest van de verklaringen zijn blik vooral naar de papieren die op zijn bureau lagen.

Verslaggever Koen Nederhof is in de rechtbank en doet live verslag. Volg zijn tweets onderaan dit bericht.

Leven domineren

Stuk voor stuk hebben de meisjes een schuldgevoel dat zij niet eerder aan de bel trokken. Ze waren bang voor wat P. kon aanrichten. Hun waterpololoopbaan, hun carrière op school, alles kon op de tocht komen te staan. En P. liet volgens hun verhalen niet na om ook te benadrukken dat hij zelf aan de grond zou komen te zitten, als ze hun mond niet hielden over wat zich afspeelde tussen hen. Als coach, maar vaak ook als begeleider op school, kon hij hun leven domineren.

„Waarom ben je niet gewoon met je poten van iedereen afgebleven. Nu ik hier sta, en al die meiden zie, weet ik dat het te laat is. Ik word overspoeld door een schuldgevoel. Je bent dus nooit gestopt”, snikte een van de jonge vrouwen die het woord nam in de zaak tegen de coach, die wordt verdacht van vier gevallen van verkrachting en twee gevallen van aanranding. Vooraf had de rechter de tjokvolle zaal verzocht niet te reageren op de verklaringen. Dat gebeurde niet, al hielden velen het niet droog terwijl de vijf vrouwen hun relaas deden.

Plezier in de sport verloren

De sportsters verloren veelal het plezier in de sport, die ze beoefenden bij de Leidse vereniging ZVL of het regionale topsportcentrum RTC in Leiden. Sommigen stopten, Anderen vertrokken bij de vereniging of gingen op een lager niveau spelen, elders in het land. Ze verloren daardoor niet alleen hun geliefde sport, maar ook sociale contacten. „Het plezier in waterpolo ben ik door dit alles kwijtgeraakt. En daarmee ook een groot deel van mijn sociale leven”, vatte een van de aangeefsters bondig samen.

Op hun verzoek worden de namen van de slachtoffers buiten de rechtzaal niet genoemd. Ze speelden vaak op hoog niveau en vrezen dat de zaak ook hun zal blijven achtervolgen. „Ik ben bang dat anderen mij niet zullen zien als mij, maar als wat me is overkomen. Maar ik schaam me niet. Ik schaam me voor dat er mensen zoals Koen P. bestaan”, vertelde een vierde slachtoffer.

Koen P. bekende dinsdag in de rechtbank dat hij een relatie had met een pupil van 16, en dat hij ontucht pleegde met een meisje van 15. Ook zij nam het woord. „ Ik ben mijn vriendinnen en mijn sport kwijt. De waterpolowereld was mijn wereld, en die bestaat niet meer voor mij. Maar toch moet ik hier zitten, ik zoek naar gerechtigheid.” Ze noemde het walgelijk wat P. had gedaan. „ Je hebt je machtspositie gebruikt, terwijl je wist dat je fout zat. Maar ik weiger mezelf slachtoffer te noemen, ik zie mezelf als redder. Ik heb aangifte gedaan, om te zorgen dat anderen dit niet overkomt.”

Woensdagmiddag wordt duidelijk welke straf de officier van Justitie eist tegen de waterpolocoach.