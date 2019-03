Maximale straf voor verdachte in zaak moord zonder lijk

Ilham (36) uit het dorp Siddeburen (gemeente Midden-Groningen) verdween in januari 2010. Tot op de dag van vandaag bleef ze zoek, ondanks grote inspanningen haar te vinden. „De enige redelijke verklaring voor het feit dat ze al negen jaar lang vermist is, is dat ze niet meer in leven is. Ze zou nooit zomaar haar kind achterlaten en haar familie en vriendinnen”, stelt de rechtbank nu. „Verdachte neemt daarvoor geen verantwoordelijkheid.”

M., die tegenwoordig in Marokko woont, ontkende van begin af aan ook maar enige betrokkenheid bij de vermoedelijke dood van zijn toenmalige vrouw. Benchelh verdween vlak voor een afspraak met een echtscheidingsadvocaat.

Justitie zag voldoende bewijs voor het plegen van doodslag door M. De aanstaande scheiding van het echtpaar is te zien als het hoofdmotief. Hoewel de vermiste nooit werd gevonden zijn onder meer bloedsporen en andere aanwijzingen voldoende bewijs om uit te gaan van het ergste, redeneerde het Openbaar Ministerie (OM). Zo liet het slachtoffer zich nooit meer horen, terwijl ze toen juist een jong kind thuis had.

Bloedsporen

De rechtbank gaat daarin in het vonnis mee. Onder meer ziet ze aangetroffen bloedsporen en andere sporen als bewijs van een misdrijf. „Het kan niet anders dan dat er sprake was van een misdrijf in de woning en dat sporen zijn weggemaakt.”

Raadsman mr. Fred Kappelhof pleitte op de zitting vier weken geleden juist voluit voor vrijspraak. Hij stelde namens zijn cliënt dat de vermiste zelf uit haar woningen vertrok. „Er is geen bewijs dat Benchelh dood is. Dat dna werd aangetroffen in de eigen woning is logisch. Het is een aanname dat M. zijn vrouw doodde en in delen sneed.”

’Zeer teleurstellend’

Advocaat Kappelhof noemt de uitspraak ’zeer teleurstellend’. Hij moet de zaak nog bespreken met zijn afwezige cliënt. „Maar gezien deze opgelegde straf ligt een hoger beroep voor de hand. Het was een ontkennende verdachte en dat is nog zo.” Ondertussen verblijft M. in zijn nieuwe thuisland Marokko. Of hij naar Nederland komt blijft ongewis. Contacten met Marokko verliepen tot dusverre stroef.

Officier van Justitie mr. Corien Fahner, die jaren aan de opzienbarende zaak werkte, sprak direct na het uitspreken van het vonnis met de familie van de vermiste. „Er is recht gedaan aan de nabestaanden”, zegt ze in een eerste reactie.

Onwel tijdens zitting

De door het drama diep getroffen familie van Ilham heeft gemengde gevoelens na het langverwachte vonnis. De slepende zaak heeft de Marokkaanse familie intens verdriet gedaan, aldus Ilhams broer Badr Eddine Benchel. „Ik had nog wel meer straf verwacht, had eigenlijk gedacht dat hij wel levenslang de gevangenis in zou gaan.” De geliefde moeder van Ilham raakte tijdens de zitting onwel. „Het gaat slecht met haar. Onze moeder werd aan haar hoofd geopereerd. Ze is al na vier dagen terug naar Marokko gegaan. Ze is ziek en kan ieder moment overlijden.”

Badr Eddine Benchel overweegt voor een te verwachten hoger beroep weer naar Nederland te komen. Hij wil zich in Marokko voordien sterk maken voor het naar Nederland halen van de veroordeelde, via de overheid over koning. „Dat ga ik zeker doen!”

De rechtbank Noord-Nederland heeft inmiddels de aanhouding van M. bevolen. Het Openbaar Ministerie in Groningen heeft dinsdag aangekondigd die opdracht uit te voeren. „We laten de veroordeelde daarom internationaal signaleren”, aldus woordvoerster Manon Hoiting van het OM in de Martinistad. Die procedure wordt prompt opgestart , eveneens vanuit Groningen.