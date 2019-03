Escalatie dreigt na nieuwe raketaanval Hamas

Beelden uit Gaza dinsdag na een aanval van Israël. Ⓒ ZUMAPRESS.com

TEL AVIV - Israël en Hamas staan opnieuw aan de rand van een oorlog. Door heel Israël werden maandagavond de bomkelders geopend nadat de luchtmacht een vergeldingsoperatie was begonnen in Gaza. De kans op escalatie is groot, mede door de aanstaande verkiezingen en druk vanuit de bevolking in Gaza op Hamas. Extra Israëlische troepen bewegen zich richting het zuiden van het land.