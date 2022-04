Premium Het beste van De Telegraaf

Indrukwekkend eerbetoon aan overleden AZ-supporter Hannes (23)

Door Martijn Mak Kopieer naar clipboard

Een spandoek voor de overleden Hannes tijdens AZ-Vitesse. Ⓒ ANP / Ed van de Pol

door Martijn Mak - Tijdens de voetbalwedstrijd AZ-Vitesse werd zaterdagavond in het stadion tijdens de drieëntwintigste minuut zestig seconden lang geklapt door supporters. Het was een eerbetoon aan de vrijdag overleden voetbalfan Hannes Paauw (23) uit Ursem. Op de schermen in het stadion werd zijn foto getoond en er was een groot spandoeken ter ere van hem te zien.