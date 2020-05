Agenten gewond in onrustig Philadelphia

De autoriteiten in Philadelphia riepen zaterdag mensen op niet naar het centrum te komen, maar daar hield zeker niet iedereen zich aan. Ⓒ AP

PHILADELPHIA - In de binnenstad van Philadelphia in de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn protesten tegen het politiegeweld uitgelopen op rellen. Zeker 13 agenten zijn in de stad gewond geraakt tijdens brandstichtingen en plunderingen, meldt NBC News.