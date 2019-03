Cel voor politiemol Mehmet A.

Ⓒ Hollandse Hoogte

ARNHEM - De 22-jarige politiemol Mehmet A. is veroordeeld tot 45 maanden celstraf omdat hij informatie uit politiesystemen doorspeelde aan criminelen. Hij liet zich daarvoor betalen. De rechtbank in Arnhem vond dinsdag bewezen dat hij schuldig is aan corruptie, schending van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Door zijn acties liep een politieonderzoek stuk.