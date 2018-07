Bisdommen roepen gelovigen op tot reactie

De bisdommen zijn bang dat ze de „zo belangrijke gegevens” kwijtraken en vragen daarom alle katholieken „van zich te laten horen”, meldt De Limburger.

De katholieke kerk, de protestantse kerk, het Leger des Heils en andere geloofsorganisaties krijgen gegevens van de burgerlijke stand. Dat gebeurt via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Zo zien de kerken bijvoorbeeld wanneer iemand is verhuisd of overleden. De Kamer vindt dat niet meer van deze tijd.