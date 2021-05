Leerling trapt per ongeluk gaspedaal in en eindigt bovenop geparkeerde auto

Binnenland

Politiebus reed voetganger aan bij coronaprotest in Barneveld

Tijdens de demonstratie tegen het coronabeleid in Barneveld heeft een politiebusje een man aangereden op een zebrapad. De aanrijding op een zebrapad is te zien op beelden, die rondgaan op internet. Het is niet bekend of de man gewond is geraakt door de aanrijding.