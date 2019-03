Teller voor Mozambique staat op 1,3 miljoen euro

„In Mozambique en buurlanden Malawi en Zimbabwe staat een gebied zo groot als 1 miljoen voetbalvelden onder water. Nu het water zakt, zien we steeds beter hoe groot de ramp is”, zegt woordvoerster Iris van Deinse. „Voordeel is wel dat veel gebieden nu wat beter bereikbaar zijn. Een schip met matrassen, dekens, voedsel, waterzuiveringsmiddelen potten, pannen en ander keukengerei voor 37.000 mensen is onderweg. Ook twee veldhospitalen worden in het rampgebied opgezet en dekens, voedsel en medische hulp zijn onderweg. Onze angst is dat ziektes zoals cholera of malaria uitbreken. Daarom is het belangrijk dat de bevolking kan beschikken over schoon drinkwater en geschikt water om zichzelf mee te wassen.” Ook wordt psychosociale hulp aangeboden. „Dat is nodig, de mensen hebben erg veel nare dingen meegemaakt.”

Alleen al in Mozambique zijn 400.000 mensen dakloos geworden door de orkaan die twee weken geleden huishield. Vele honderden inwoners overleefden het natuurgeweld niet. Op radiostations, waaronder NPO Radio 1 en 2, Radio 538 en Sky Radio, zijn sinds dinsdag spotjes te horen voor giro 7244 voor de slachtoffers in Mozambique. Ook op de publieke regionale tv-zenders worden volgens de woordvoerster binnenkort spotjes uitgezonden.

Hulporganisatie Plan International is eveneens actief in het getroffen gebied in Mozambique en heeft met boten meer dan 800 mensen gered die vastzaten op daken van gebouwen en in bomen. „Naast reddingsacties bieden we hulp door het uitdelen van voedsel, zuiveringstabletten, herbruikbaar maandverband en schoolpakketten”, aldus directeur Anne Hoff.

„We weten dat bijna een miljoen kinderen dringend hulp nodig hebben, waaronder eten, schoon water, medicijnen, onderwijs en bescherming. Vooral meisjes en kinderen met een beperking zijn erg kwetsbaar en hebben bescherming nodig.”

