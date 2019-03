Baudet: niet veel reden voor hysterie

Na de verkiezingsoverwinning van FvD volgden enkele doodsbedreigingen, protesten en vergelijkingen met bijvoorbeeld Adolf Hitler. „Je kunt zo een kopje koffie met me drinken. Volgens mij zijn alle voorstellen die wij doen democratisch, rechtstatelijk en altijd op inhoud”, aldus Baudet.

De Forum-leider stelt dat je op inhoud en argumenten met elkaar van gedachten dient te wisselen. „We leven in een vrij land en iedereen moet het eens of oneens kunnen zijn met alle ideeën.” Dat er iets aan het veranderen is in het politieke landschap is een feit, aldus Baudet.

